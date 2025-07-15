Німеччина не розкриває деталі: що приховують у плані допомоги Україні від США

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. / © Associated Press

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни Європи не публікуватимуть інформацію про американське озброєння, яке передаватимуть Україні в межах нового плану допомоги.

Про це він сказав під час брифінгу, коментуючи майбутні закупівлі, які здійснюватимуться для потреб ЗСУ.

“Ми домовились про конфіденційність, поки результати не стануть відомі. Ви розумієте, що публічно обговорювати це зараз було б неправильно. Ми прагнемо бути менш передбачуваними і не все обговорювати публічно”, — наголосив Пісторіус.

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Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова відіграти провідну роль у закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot у США для України.