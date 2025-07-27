- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 335
- Час на прочитання
- 1 хв
Німеччина переходить до п’ятої фази допомоги Україні: посол розповів, що це означає
Німеччина готується до п’ятого етапу співпраці з Україною — спільного виробництва зброї між оборонними підприємствами двох країн.
Німеччина готується перейти до нового, п’ятого етапу військової підтримки України — спільного виробництва озброєння.
Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.
У коментарі українським медіа Макеєв пояснив, що Київ і Берлін уже пройшли чотири фази військової співпраці, які починалися зі символічної допомоги на початку повномасштабного вторгнення, а нині включають системні поставки сучасної зброї.
“Ми пройшли шлях від п’яти тисяч шоломів до фінансування безпілотників і ракет”, — зазначив дипломат.
Першою фазою була символічна допомога, другою — програма “Рінгтауш”, коли країни обмінювали радянську техніку на західну. Третьою — передача зі складів Бундесверу бронетехніки, зокрема Leopard і Marder. Четверта фаза включає виробництво сучасної зброї (IRIS-T, ракети, бронетехніка) та її закупівлю для України.
“А тепер Німеччина безпосередньо купує озброєння українського виробництва”, — підкреслив Макеєв.
Наступний крок — створення спільних оборонних підприємств. За словами посла, п’ятий етап передбачає спільне виробництво між українськими та німецькими компаніями як в Україні, так і потенційно на території Німеччини. Це відбуватиметься в межах доручення президента України.
Раніше повідомлялось, що німецький оборонний концерн Hensoldt уклав контракт на постачання сучасних радарних систем Україні. Згодом Німеччина поставить Україні радарів на 340 мільйонів євро.