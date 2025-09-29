Німеччина планує посилити ППО України: Пісторіус розкрив деталі

Борис Пісторіус / © Associated Press

Німеччина до кінця 2025 року значно посилить українську протиповітряну оборону, передавши ще дві сучасні зенітно-ракетні системи Patriot. Це постачання відбудеться за підтримки норвезьких партнерів.

Цю заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час Варшавського безпекового форуму, повідомляє Укрінформ.

Пісторіус наголосив, що рішення про нове постачання Patriot продиктоване зростанням інтенсивності російських атак.

"Нещодавні атаки Росії – понад 580 дронів і більш як 40 ракет – знову підкреслили важливість зміцнення української протиповітряної оборони. І саме цим ми займаємося. Німеччина вже передала три системи Patriot. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів", — підкреслив міністр.

Таким чином, Німеччина подвоїть свою підтримку України ключовими засобами ППО, збільшивши загальну кількість переданих систем Patriot до п'яти.

Міністр оборони підтвердив, що Німеччина залишається непохитною у підтримці Києва, щорічно виділяючи близько 9 мільярдів євро на допомогу Україні.

Пісторіус також наголосив на важливості зміцнення оборонної промисловості. Він закликав до тіснішої та ефективнішої співпраці оборонних секторів Європи та України. Міністр вважає, що ЄС повинен забезпечити гнучкішу регуляторну базу для промисловості, щоб швидко наростити виробничі потужності та збільшити постачання зброї, що є єдиним шляхом до стійкої підтримки України.