Німеччина пообіцяла Україні далекобійні ракети, але не Taurus: що це може бути

Barracuda

Україна офіційно отримає від Німеччини далекобійні ракети, однак їхню назву, строки та обсяги постачання Берлін поки що не розкриває. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц, додавши, що робота над рішенням триває вже кілька місяців і продовжиться ще “тижні та місяці”. Він також зазначив важливий можливий аспект — виробництво таких озброєнь може бути розгорнуте в Україні.

Про це пише Defense Express.

При цьому уряд Німеччини свідомо відмовився від публічного коментування номенклатури озброєння, тому прямо не підтвердив і не спростував передачу найбільш відомих німецьких ракет Taurus.

Водночас вибір можливих варіантів дуже обмежений. Німеччина не має балістичних ракет — такі системи в Європі є лише у Франції, та й то міжконтинентальні. Отже, питання стосується виключно крилатих ракет.

Taurus. / © Associated Press

Якщо виключити Taurus, виробництво яких ще необхідно відновити, залишаються лише кілька європейських систем. Варіант зі Storm Shadow/SCALP малоймовірний, адже Німеччина не є їхнім виробником, а французька MdCN складна у запуску можливого виробництва в Україні.

Модель One-Way Effector / © Defense Express

Тому експерти звертають увагу на нові перспективні розробки європейського концерну MBDA, в якому бере участь і Німеччина. Перший із них — дрон-камікадзе One-Way Effector, європейська відповідь на “Шахед” із дальністю до 500 км. Проте серійне виробництво заплановане лише на 2027 рік, тож у короткій перспективі цей варіант майже виключений.

Набагато реальнішим кандидатом виглядає нова крилата ракета Crossbow із дальністю близько 800 км та бойовою частиною 300 кг. Перші поставки замовникам мають стартувати у другому кварталі 2026 року, що робить її потенційно доступною для України.

Crossbow. / © Defense Express

У Німеччині також розглядається ще один напрям — спільне з американською Anduril виробництво крилатої ракети Barracuda 500M. Rheinmetall планує локалізувати її виготовлення, зокрема й в Україні, де компанія вже має свої підприємства. Barracuda є дешевшим, масовим та адаптованим для глибоких ударів завдяки збільшеній бойовій частині.

Таким чином, хоча Берлін не називає конкретних систем, коло можливих варіантів фактично звужується до кількох новітніх крилатих ракет, які здатні забезпечити Україні дальність у сотні кілометрів і можуть бути вироблені на українських потужностях у майбутньому.

Раніше повідомлялось, що Україна вперше за кілька місяців підтвердила удар по території РФ ракетами ATACMS. На тлі тривалих обмежень із боку Пентагону це може свідчити про зміну підходу Вашингтону до дозволу ударів по Росії.