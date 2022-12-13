Німеччина передасть Україні нову партію озброєння, але без танків Leopard і Marder

Німеччина передала Україні 24 одиниці самохідних установ, а також планує надати ЗСУ шість або сім зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

Про це повідомила очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, передає Die Zeit.

"Поставлено більше самохідних гаубиць – тепер 24 одиниці. Також буде надано шість-сім САУ Gepard", – заявила очільниця оборонного комітету.

Марі-Агнес Штрак-Ціммерман також наголосила, що підтримує надання Україні сучасних німецьких танків Leopard і Marder, але попри прохання Києва, федеральний уряд на чолі з Шольцем поки що відмовився передати ці сучасні танки ЗСУ.

Зброя для України

Нагадаємо, 7 грудня стало відомо, що німецький уряд ухвалив перелік військової допомоги Україні. До нього увійшли 18 самохідних артилерійських установок RCH 155, 80 пікапів та 90 засобів протидії дронів. Водночас сучасні танки та системи ППО Patriot Берлін надавати ЗСУ відмовився.

Раніше - після того, як ракети під час чергової масованої атаки РФ України впали на території Польщі, про постачання системи Patriot Україні Німеччину попросив польський міністр оборони Маріуш Блащак. Однак Берлін ухвалив рішення розгорнуті ці установки в Польщі, а не Україні.

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