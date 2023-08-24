Німецька розвідка прорахувалася з початком війни в Україні – віцеканцлер ФРН

Німецька розвідка прорахувалася з тим, коли Росія планувала напасти на Україну.

Про це повідомив віцеканцлер ФРН Роберт Габек.

Як зазначається, з такою оцінкою Роберт Габек виступив в інтерв'ю для книги Стефана Ламбі “Надзвичайна ситуація. Управління під час війни”. Автор супроводжував кілька міністрів уряду ФРН останні півтора року.

Розвідки США та Великої Британії заздалегідь попереджали, що Путін серйозно має намір напасти на Україну.

“Інші спецслужби казали: це навчання, поганого не станеться. Але трапилося найгірше”, – сказав Габек.

На пряме запитання про те, чи має він на увазі німецькі спецслужби, Габек відповів ствердно. Зовнішньою розвідкою в Німеччині займається Федеральна розвідувальна служба.

Нагадаємо, що в Німеччині виник скандал через радіо, в етері якого закликали вбити Зеленського.

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