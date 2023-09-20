Німецькі компанії внесли до списку спонсорів війни: їхні верстати виробляють в РФ компоненти для Су та МіГ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів Spinner та DMG Mori до переліку міжнародних спонсорів війни. Завдяки їхнім верстатам Росія виробляє компоненти для літаків Су та МіГ.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Верстати цих компаній продовжує утримувати та купувати РФ попри санкції. Без них вона не здатна виготовляти зброю та компоненти до неї", - йдеться у повідомленні.

За даними Export Genius, від 24 лютого 2022 року по 31 червня 2023 року, до Росії було імпортовано верстатів та комплектувальних SPINNER на майже $15 млн. Після початку широкомасштабної війни, обсяг поставок обладнання SPINNER до РФ збільшився на 500%.

Серед імпортерів – підприємства російського військово-промислового комплексу, що розробляють та виготовляють компоненти до літаків Су та МіГ. Вони вже перебувають під санкціями країн санкційної коаліції, однак це не заважає їм отримувати нові німецькі верстати.

Компанія DMG MORI має 16 виробничих заводів і 113 торгово-сервісних центрів у 88 країнах світу. Послуги компанії охоплюють весь життєвий цикл верстата, включно з навчанням, ремонтом, технічним обслуговуванням та обслуговуванням запасних частин.

На ринку Росії DMG MORI представлена через ТОВ "ДМГ Мори Рус", яке управляє верстатобудівним заводом в Ульянівську – ТОВ "Ульяновский станкостроительный завод".

Наприкінці лютого 2022 року DMG MORI оголосила нібито про припинення всіх продажів і обслуговування в Росії, а також усього виробництва на своєму заводі в Ульяновську. Насправді ж DMG MORI залишається активним учасником на ринку Росії, що суперечить її офіційним заявам.

НАЗК вже внесло 14 російських імпортерів верстатів SPINNER до списку кандидатів на санкції.

Нагадаємо, найбільший у світі виробник діамантів потрапив до списку спонсорів війни.

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