Німецькі політики закликають передати Україні далекобійні ракети Taurus

У Німеччині низка політиків закликають уряд поставити Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Постачання має відбутися "негайно".

Про це заявив депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер, пише DW.

За словами Кізеветтера, на озброєнні Бундесверу є 600 Taurus. З них близько 450 не готові до застосування в бойових діях. Втім, озброєння може бути модернізованим компанією MBDA, а згодом - відправлене ЗСУ.

Своєю чергою ,експерт Вільної демократичної партії Маркус Фабер зауважив, що ЗСУ вже успішно застосовують бритаські ракети Storm Shadow. За його словами, це свідчить про важливість такого типу озброєнь для України, яка обороняється від російських окупантів.

До слова, надати українській армії Taurus закликав і посол України у ФРН Олексій Макєєв. Він наголошує, що цього разу варто "скоротити дискусійну частину і тим самим врятувати людські життя". Так дипломат провів паралель із дебатами Німеччині щодо надання танків Leopard.

Україна від травня неодноразово зверталася до Берліна з проханням надати українським військовим ракети Taurus. Зокрема, президент Володимир Зеленський спілкувався на цю тему з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Втім, німецький уряд не йде на це.

Нагадаємо, голова Міністерства оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що наразі Німеччина не постачатиме Україні далекобійні ракети Taurus. Він сказав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки його країна разом із США надає Україні найбільше допомоги.

До слова, днями Німеччина передала Україні нову порцію військової допомоги. Зокрема, у пакеті є розвідувальні дрони, артустановки Gepard та тисячі боєприпасів до них. Окрім того, для українського війська були передані машини швидкої допомоги та стоматологічні стерилізатори.

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