Німецький генерал назвав ефективну зброю проти літаків над територією Росії

Відповідальність за використання систем Patriot лежить виключно на українських військових в межах міжнародного права.

Керівник німецько-українського Ситуаційного центру генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг вважає, що системи ППО Patriot можуть бути ефективно використані проти російських літаків, які атакують Харківщину керованими авіабомбами.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

У виданні нагадали, що Німеччина так само, як США, дозволила використання переданої Україні зброї для ударів на території РФ, але виключно для захисту від російської армії під час наступу на Харківщині.

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"Незрозуміло, які саме німецькі системи озброєння могли би бути використані. На додаток до самохідної гаубиці 2000 і ракетної установки Mars II для захисту від повітряних ударів над територією Росії можна було б використати високоефективну систему Patriot", - пише видання з посиланням на заяву генерала Фройдінга.

"Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть використовуватися в районі Харкова. Вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може застосовувати страшні керовані бомби", - заявив він.

За словами німецького генерала, відповідальність за використання систем Patriot лежить виключно на українських військових в межах міжнародного права

"У нас є велика впевненість, що українці не лише дотримуватимуться цього [міжнародного права], а й також робитимуть це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху", — наголосив Фройдінг.

Нагадаємо, 13 травня 2023 року російська військова авіація зазнала значних втрат у небі над Брянською областю РФ, яка межує із Україною. Серед версій, які тоді озвучувалися, було й застосування для знищення повітряних цілей далекобійної системи ППО – Patriot.

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