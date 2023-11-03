Німецький генерал зробив заяву про втрати РФ у війні та резерв солдатів

Росія, мабуть, впевнена, що може не зважати на втрати.

Ймовірно, зараз країна-агресорка Росія не зважає на втрати у війні. Зокрема, ці втрати відповідають загальноприйнятій доктрині російської армії.

Таку думку в інтерв'ю газеті Stuttgarter Nachrichten висловив голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

За його словами, втрати Росії також показують, "який погляд на гуманність переважає у російських збройних силах".

"Ви хочете досягти успіху, не враховуючи втрати людей і матеріалів. Наразі росіяни, мабуть, впевнені, що їм не потрібно берегти сили. Так, Росія має великий потенційний резерв солдатів", - наголосив Фройдінг.

Генерал-майор зауважує, що наразі складно сказати, наскільки РФ хоче посилити мобілізацію через політичні мотиви. Адже навесні 2024-го там заплановано "вибори".

"Що стосується матеріалу, то ми вже бачимо, що часто використовуються моделі 1960-1970-х років. Однак хвалена "чудо-зброя", як-от танк Т-14 "Армата", наразі не з'явилася", - каже Крістіан Фройдінг.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці The Economist шокував кількістю загиблих окупантів у війні в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 150 тисяч солдатів.

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