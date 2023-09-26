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Німецький Gepard б'є точно в ціль: Повітряні сили показали нічне полювання на "Шахеди"

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Німецький Gepard б'є точно в ціль: Повітряні сили показали нічне полювання на "Шахеди"

Робота німецього Gepard / Фото: Defense Express

На відео видно роботу зенітної самохідної артилерійської установки Gepard, наданої Німеччиною.

Повітряні сили показали бойову роботу по ударних безпілотниках Shahed-136/131 у ніч проти 26 вересня на півдні України.

Відповідне відео оприлюднило командування Повітряних сил у Telegram.

На відео видно роботу зенітної самохідної артилерійської установки Gepard, наданої Німеччиною.

Німецький Gepard б'є точно в ціль: нічне полювання на "Шахеди" 

Німецький Gepard б'є точно в ціль: нічне полювання на "Шахеди" 

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 26 вересня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 26 дронів. Загалом ворог випустив 38 БпЛА.

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Дата публікації
Перегляди
618
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