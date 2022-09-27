Соратник Меркель перепросив за свою заяву про "соціальний туризм" українців

Раніше Мерц обурився тим, що велика кількість українців, які зареєструвалися як біженці, перетинають кордон по кілька разів, проте після критики перепросив.

Про це Фрідріх Мерц написав у Тwitter.

Він зазначив, що "соціальний туризм" - це неточний опис "проблеми, яка спостерігалася в окремих випадках".

"Єдине, на що я звернув увагу, - це відсутність реєстрації біженців. Я не критикував біженців з України, яким випала тяжка доля. Якщо моє висловлювання когось образило, то я перепрошую", - написав Мерц.

Zu meinen Äußerungen von gestern über die Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es viel Kritik. Ich bedaure die Verwendung des Wortes „Sozialtourismus“. Das war eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems. (1/3) (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) September 27, 2022

Нагадаємо, опозиція Німеччини обурилася тим, що велика кількість українців, які зареєструвалися як біженці, перетинають кордон по кілька разів. Фрідріх Мерц, голова найбільшої опозиційної партії Німеччини "Християнсько-демократичний союз", назвав це "соціальним туризмом".

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