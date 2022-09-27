Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Соратник Меркель перепросив за свою заяву про "соціальний туризм" українців

Дата публікації
Перегляди
730
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Соратник Меркель перепросив за свою заяву про "соціальний туризм" українців

Фото: Associated Press

Голова найбільшої опозиційної партії Німеччини "Християнсько-демократичний союз" Фрідріх Мерц перепросив за свої заяви щодо українців.

Раніше Мерц обурився тим, що велика кількість українців, які зареєструвалися як біженці, перетинають кордон по кілька разів, проте після критики перепросив. 

Про це Фрідріх Мерц написав у Тwitter.

Він зазначив, що "соціальний туризм" - це неточний опис "проблеми, яка спостерігалася в окремих випадках".

"Єдине, на що я звернув увагу, - це відсутність реєстрації біженців. Я не критикував біженців з України, яким випала тяжка доля. Якщо моє висловлювання когось образило, то я перепрошую", - написав Мерц.

Нагадаємо, опозиція Німеччини обурилася тим, що велика кількість українців, які зареєструвалися як біженці, перетинають кордон по кілька разів. Фрідріх Мерц, голова найбільшої опозиційної партії Німеччини "Християнсько-демократичний союз", назвав це "соціальним туризмом".

Читайте також:

Як Данія допоможе Україні застосовувати найновіші технології в енергетиці

Як Данія допоможе Україні застосовувати найновіші технології в енергетиці

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація