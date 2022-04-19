Німецький виробник побутової хімії "Henkel" заявив про припинення діяльності в Росії

Німецька компанія з виробництва побутової хімії "Henkel" повідомила про припинення роботи у Росії.

Як йдеться у заяві на офіційному сайті Henkel, компанія засуджує війну, яку РФ розв'язала в Україні.

"Ми повністю дотримуємося всіх застосовних санкцій проти Росії. Крім того, ми на ранній стадії припинили всі заплановані інвестиції в РФ – наприклад, для розширення сайту, а також припинили всю рекламу в ЗМІ та будь-яку спонсорську діяльність. На тлі поточних подій ми вирішили припинити свою діяльність у Росії. Зараз готується процес виконання. Ми будемо тісно співпрацювати з нашими командами в Росії над деталями, щоб забезпечити впорядкований процес", - повідомили в компанії та додали, що у цей період згортання бізнесу 2500 співробітників в Росії продовжуватимуть працювати та отримувати зарплати.

Варто зазначити, що Henkel Group — німецька компанія, яка працює в трьох напрямках: миючі засоби, косметика, засоби особистої гігієни, технологія склеювання. Штаб-квартира розташована в Дюссельдорфі. Henkel виробляє товари під брендами Persil, Losk, Ласка, Syoss, Shwarzcopf, Fa, "Момент", Metylan, Ceresit та інші.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 55-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Низка міжнародних компаній заявили про припинення своєї діяльності та постачання товарів і послуг до країни-агресорки.

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