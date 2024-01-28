Німецький виробник розпочав поставку 100 дронів Trinity Україні – фото, характеристики

В Україні працюватиме ще один тип безпілотника.

Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems розпочав поставку Україні 100 безпілотників Trinity різних моделей.

Про це повідомляє Deaidua.

"Україна вводить ще один безпілотник. Німецький виробник дронів Quantum-Systems розпочав постачання 100 дронів Trinity різних моделей за графіком", - йдеться у повідомленні.

Про постачання безпілотників було оголошено у вересні 2023 року.

Компанія, яка інтенсивно займається оборонною кампанією України, фактично дарує ці безпілотники. Зазначається, що Quantum-Systems також постачає до України сотні БПЛА Vector від імені уряду Німеччини.

Німецький безпілотник Trinity / Фото: скриншот

У листопаді минулого року представник компанії підтвердив, що вони планують навчати українських солдатів на цих картографічних БпЛА в січні 2024 року.

За даними ЗМІ, українські оператори вже завершили тренінг для підготовки інструкторів на Trinity в Україні.

Характеристики Trinity

максимальний час польоту – 90 хв;

дальність польоту: 5 – 7,5 км;

розмах крил – 2,394 м;

максимальна злітна вага – 5,75 кг.

Дрони Trinity підходять для оцінки пошкоджень інфраструктури, будівель, доріг або мостів після російських атак.

Німецький безпілотник Trinity / Фото: скриншот

"Однак, є ймовірність, що Trinity побачать на полі бою. Німецька компанія постачає до України усі моделі БпЛА Trinity. Сюди також входить Trinity Tactical. Його можна використовувати, наприклад, для забезпечення зображень у режимі реального часу спецпідрозділів, які діють на території противника або в ізольованих районах", - пише видання.

Завдяки модульній системі Trinity піднімається в повітря за кілька хвилин і виконує автоматизоване тактичне картографування та візуалізацію місцевості. Лише за один політ один безпілотник може покрити територію площею 700 гектарів або лінійний коридор довжиною 90 кілометрів.

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