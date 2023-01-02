Німецький журналіст, який висвітлює війну в Україні, отримав осколкове поранення

Журналіст німецької щоденної газети BILD Бйорн Штрітцель, який висвітлює війну Росії проти України, отримав осколкове поранення.

Про це повідомив головний редактор BILD Йоганнес Бойє і сам поранений журналіст у Twitter.

"Кореспондент BILD Бйорн Штрітцель отримав осколкове поранення під час висвітлювання російської агресії в Україні. Загрози життю немає, поранення не надто серйозне. Однак це нагадує про всі труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб говорити правду", - йдеться у повідомленні.

. @bild reporter @bjoernstritzel has been injured by a shrapnel covering Russian aggression in Ukraine. He’s safe (as safe as possible) and the injury is not too bad. However, this is a reminder of all the hardship reporters in are going through to tell the truth. Thank you! — Johannes Boie (@johannesboie) January 2, 2023

Поранений журналіст Штрітцель повідомив, що отримав осколкове поранення лоба під час вечері.

"Зі мною все гаразд, лише поріз на лобі, скоріш за все осколком скла. Вечеряв, коли стався вибух (не зовсім впевнений, що це був боєприпас, уламків ще не знайшов). Гадаю, що це була якась частина ракети, що впала поруч", - написав він.

Was sitting behind the window here. My best guess is it was some part of missile coming down close by. pic.twitter.com/5pJZD4mNMK — Björn Stritzel (@bjoernstritzel) January 2, 2023

Журналіст припустив, що росіяни хотіли завдати удару, швидше за все, по залізничному вокзалу, який розташований за рогом.

"Я ще не бачив жодного великого місця падіння, як можна було б очікувати від ракет з великою боєголовкою. Це місце знаходиться поза зоною досяжності російської артилерії і "Ураганів", тому також можливо, що це був БПЛА"", - додав журналіст.

Де саме в Україні перебуває Штрітцель невідомо, однак напередодні він публікував фото і відео з Бахмута та Сватового.

31 грудня у Києві під час масованої ракетної атаки Росії постраждав журналіст з Японії Ватару Секіта.

Раніше ТСН писав про військового ЗСУ, який впритул зустрівся з ворогом під Бахмутом та отримав поранення, але попри це, одужав та одружився з коханою.

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