У компанії відкидають звинувачення і заперечують свою участь у переробці газового конденсату.

Німецьку нафтогазову компанію Wintershall Dea запідозрили у постачані сировинних компонентів авіапалива для російських літаків, які бомблять Україну.

Про це йдеться у розслідуванні німецького інформаційного агентства Der Spiegel, яке провели спільно із телекомпанією ZD.

Журналістакм вдалося встановити, сировинна компанія Wintershall Dea постачає російському "Газпрому" газовий конденсат, іншими словами "білу нафту". Відомо, що російський концерн є найважливішим постачальником авіапалива для Повітряно-космічних сил РФ. Під час розслідування представники ЗМІ посилаються на дані щодо російських залізничних вантажоперевезень і внутрішні документи "Газпрому".

"Газпром" є партнером Wintershall Dea. В рамках одного із спільних підприємств компанії розробляють родовища газу в Західному Сибіру. Газовий конденсат - побічний продукт видобутку, який у великих обсягах надходить на нафтопереробний завод "Газпрому" в Омську, який є найбільшим підприємством з виробництва авіапалива", - йдеться у повідомленні на сайті німецького ЗМІ.

Це паливо могли постачати до щонайменше дев'яти російських військових аеродромів на заході Росії. Серед них - Морозовськ та Воронеж, звідки злітають винищувачі-бомбардувальники Су і завдають ударів по українських містах.

У компанії Wintershall Dea відкидають звинувачення і заперечують свою участь у переробці газового конденсату. Однак деякі фахівці компанії поінформували, що не можуть гарантувати використання своїх поставок виключно для цивільних цілей.

Нагадаємо, лідер фракції партії Шольца, який закликає до переговорів із РФ, звинуватив Україну у внесенні до "списку терористів". Мютценіх відстоює свій заклик до дипломатичних зусиль і зараз.

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