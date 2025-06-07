Німецький генерал розповів, скільки бомбардувальників РФ пошкодили українські дрони

Бомбардувальники РФ / © Вікіпедія

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Атака українських безпілотників 1 червня пошкодила близько 10% російського парку стратегічних бомбардувальників та вразила деякі літаки, які готувалися до ударів по Україні.

Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг, передає Reuters.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено понад десяток літаків серед яких:

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стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22;

літаки-розвідники А-50.

Генерал, який координує військову допомогу Берліна Києву та тісно співпрацює з Міністерством оборони України зазначив, що уражені A-50, які функціонують аналогічно літакам АВАКС НАТО, забезпечуючи обізнаність про ситуацію в повітрі, ймовірно, були не у робочому стані, коли їх уразили.

«Ми вважаємо, що вони більше не можуть бути використані на запчастини. Це втрата, адже залишилося лише кілька таких літаків. Щодо флоту дальньої бомбардувальної авіації, то, за нашою оцінкою, його 10% було пошкоджено під час атаки», — сказав він.

Фройдінг наголосив, що попри втрати, Москва все ще зберігає 90% своїх стратегічних бомбардувальників, які можуть запускати балістичні та крилаті ракети, а також скидати бомби.

«Але, звичайно, є й непрямий ефект, оскільки літакам, що залишилися, потрібно буде здійснювати більше бойових вильотів, а це означає, що вони будуть швидше зношуватися, і, що найважливіше, це матиме величезний психологічний вплив», — додав генерал.

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Також Фройдінг пояснив, чому літаки були погано захищені: на той час Росія відчувала себе в безпеці на своїй величезній території.

«Після цієї успішної операції це більше не відповідає дійсності. Росії потрібно буде посилити заходи безпеки», — додав він.

Операція «Павутина»

У неділю, 1 червня СБУ провела спецоперацію «Павутина» на чотирьох російських аеродромах — «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Внаслідок цього РФ втратила понад 40 літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники.

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Reuters повідомляло, що Росії знадобиться щонайменше кілька років, щоб компенсувати втрати бойових літаків, знищених внаслідок українських атак.

Однак, експерти вважають, що ураження літаків не вплине на здатність Росії продовжувати війну, однак цей удар по символах стратегічної потуги завдав помітного психологічного й технічного шоку Москві.