Нині готується другий етап евакуаційної місії з "Азовсталі": виведення поранених і медиків - Зеленський

Президент зазначив, що він із командою щоденно шукає такий дипломатичний варіант, який може спрацювати, щоб вивести українських захисників із Маріуполя.

Перший етап евакуаційної місії з "Азовсталі" завершено. Вдалося врятувати понад 300 людей: жінок, дітей.

Нині готується другий етап евакуаційної місії: виведення поранених і медиків.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні 7 травня.

"Дякую командам Міжнародного комітету Червоного Хреста і Організації Об'єднаних націй, які допомогли провести нам перший етап евакуаційної місії з "Азовсталі". Вдалося врятувати понад 300 людей: жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних з "Азовсталі" і готуємо зараз другий етап евакуаційної місії: поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні", - сказав президент.

Зеленський додав, що, безумовно, працює з командою і над тим, щоб вивести українських військових – усіх героїв, які захищають Маріуполь.

"Це надзвичайно складно, але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також, де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії, ми не зупиняємось, щоденно шукаємо такий дипломатичний варіант, який може спрацювати", - наголосив він.

Команда президента готує завтра, 8 травня, продовження гуманітарних коридорів для усіх мешканців Маріуполя та навколишніх населених пунктів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 73-го дня війни

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