Нині російські окупанти просуваються до Покровська вздовж залізниці

Наразі ворог також покращує своє тактичне становище в районі села Лисівка Покровського району Донецької області.

Нині російські окупанти просуваються до Покровська на Донеччині вздовж залізниці.

Про це в етері КИЇВ24 розповів Віталій Литвин, Герой України, командир Дивізіону артилерійської розвідки ОАБр (Окрема Артилерійська бригада) НГУ.

Литвин повідомив, що наразі ворог також покращує своє тактичне становище в районі населеного пункту Лисівка Покровського району Донецької області.

Раніше повідомлялось, що Росія не відмовилась від мети окупувати Покровськ і робитиме це будь-якою ціною.

Просто зараз! Росіяни лізуть на Покровськ!

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