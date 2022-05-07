"Нині - стоять на паузі": Подоляк повідомив, за яких умов продовжаться переговори з Росією

"Нині - стоять на паузі": Подоляк повідомив, за яких умов продовжаться переговори з Росією

Радник керівика Офісу президента пояснив, що переговори мають дві складові: гуманітарну та політичну.

Існує гуманітарна складова переговорів з Росією та політична. Тож вести переговори в рамках гуманітарної складової (обмін полоненими, гуманітарні коридори) обов'язково.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі радіо "НВ", коментуючи нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україна може повністю припинити переговори з Росією, і причиною цьому стане вбивство полонених мирних жителів та військових.

"Вести переговори з Росією можна в рамках гуманітарної складової, тобто обмін полоненими, гуманітарні коридори, якими опікується пані Верещук, і таке інше. Тобто такі (переговори – ред.) обов'язково вести. Ми маємо своїх людей або забирати, або завозити щось, зокрема медикаменти, тощо", - повідомив він.

Нині, за словами Подоляка, переговори стоять на паузі.

"Що стосується політичної складової переговорів, я ще раз наголошую, що президент директивно нам запропонує: або ми продовжуємо якісь переговори вести, або ми не продовжуємо. Сьогодні переговори стоять на паузі, президент неодноразово вже про це говорив", - резюмував радник керівника ОП.

Нагадаємо, 7 травня усіх жінок, дітей та людей похилого віку з "Азовсталі" евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено.

Водночас російські війська вбили трьох українських військових з "Азовсталі" під час евакуації цивільних.

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