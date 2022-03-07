Nissan вирішив закрити автомобільний завод в РФ та створити фонд для підтримки України

Також компанія вирішила зупинити експорт авто до Росії.

Автовиробник Nissan долучився до низки компаній, які вирішили піти з російського ринку.

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Так, на своєму офіційному сайті компанія повідомила, що вирішила закрити завод з виробництва автомобілів у Санкт-Петербурзі. Також Nissan зупинив експорт автомобілів до РФ.

"Що стосується нашої діяльності в Росії, Nissan призупинив експорт автомобілів до Росії, а також найближчим часом зупинить виробництво на нашому заводі в Санкт-Петербурзі", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, автовиробник створює фонд у розмірі 2,5 млн євро для підтримки гуманітарної кризи в Україні.

"Через цей фонд Nissan пожертвує 1 мільйон євро Червоному Хресту та іншим некомерційним організаціям для підтримки поточних заходів з надання першої допомоги. Там, де це може допомогти, компанія готова пожертвувати автомобілі", - йдеться в повідомленні.

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