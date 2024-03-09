"Ніяких червоних ліній": чому Макрон хоче ввести війська до України та як партнери ставляться до цієї ініціативи

Президент Франції Емманюель Макрон припускає можливість введення своїх військ до України та говорить про посилення гарантій безпеки. Експерти вважають, що французький президент прагне заручитись широкою підтримкою всіх політичних партій у парламенті, а не одноосібно ухвалювати складні рішення.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про наміри Макрона ввести війська до нашої країни.

Емманюель Макрон під час саміту в Парижі, який відбувся 26 лютого, припустив можливість введення західних військ до України. У разі ухвалення такого рішення, ці солдати не братимуть участі в бойових діях.

За словами французького лідера, прохання президента України Володимира Зеленського про посилення підтримки Києва було почуто, однак консенсусу щодо відправлення військ НАТО поки що немає.

Зеленський і Макрон під час зустрічі у Франції / Фото: Associated Press

Згодом Макрон, виступаючи під час зустрічі з керівниками політичних партій, наголосив, що Франція не має наміру встановлювати "жодних обмежень" у своїй підтримці України.

"Сьогодні немає консенсусу щодо відправки сухопутних військ, але відкидати нічого не можна. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну, - цитує Макрона AFP. — Ми переконані, що поразка Росії потрібна для безпеки та стабільності в Європі".

Він уточнив, що не говорив, що Франція підтримує цю позицію. "Я просто кажу, що це назвали одним з варіантів".

Макрон нагадав, що два роки тому багато говорили, що "ми пропонуватимемо спальні мішки та каски. А сьогодні вони кажуть, що нам потрібно працювати швидше й наполегливіше, щоб отримати ракети й танки".

Французький лідер також оголосив про створення нової коаліції, яка постачатиме Україні "ракети та боєприпаси середньої і великої дальності".

Які саме і коли це буде – не уточнюється.

А міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне наголосив, що на Францію і Європу загалом чекає "безліч наслідків" у випадку, якщо Російська Федерація переможе Україну.

Лідер комуністичної партії Франції Фаб'єн Руссель заявив, що під час зустрічі з очільниками партій Макрон обговорював потенційний сценарій, за якого можуть бути введені війська дл України.

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Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню уточнив, що гіпотеза про відправлення бойових наземних військ до України не "поставлена ​​на стіл".

З його слів, Франція може відправити війська до України, але не з метою воювати.

"Тільки для розмінування, навчання українських військових чи проведення інших небойових операцій. Це один із варіантів підтримки Києва у війні з Росією", — зазначив він.

Що пишуть ЗМІ

Франція розглядає можливість відправки своїх солдатів до України, але лише для проведення небойових завдань. Про це пише Вfmtv.

Інша французька газета L'Inpendant із посиланням на очільника Комуністичної партії Франції Фаб'єна Русселя стверджує, що президент Макрон може надати й серйознішу підтримку Україні, спровокувавши військову інтервенцію до цієї країни. Про це нібито сам Макрон заявив на зустрічі з лідерами французьких партій.

Чому західні лідери не в захваті від ініціатив Макрона

Заяву Макрона про можливість залучення французьких солдатів нещадно розкритикували представники як правих, так і лівих сил Франції. Лідер крайньо лівих Жан-Люк Меланшон назвав таке рішення "безумовним", очільник соціалістичної партії Олів’є Фор зазначила, що президент "грається з вогнем".

Натомість Макрон не отримав підтримку своєї ідеї про залучення військ і від союзників. США, Велика Британія, Німеччина, Італія та навіть Польща оголосили, що не розглядають залучення своїх солдатів до воєнних дій в Україні. Те саме повторив генсек НАТО Єнс Столтенберг — він відкинув можливість скерувати військових на територію України.

Прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не відправлятиме своїх військовослужбовців до України.

Так він відреагував на коментар свого словацького колеги Роберта Фіцо, якого цитує Reuters: "Я можу підтвердити, що є країни, які готові відправити свої війська до України, є країни, які цього ніколи не зроблять, Словаччина зокрема, і є країни, які кажуть, що ця пропозиція має бути розглянута".

Зачепили слова Макрона і Москву. Речник Кремля Дмитро Пєсков традиційно заявив, що поява військ НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.

"У цьому випадку вже треба говорити не про ймовірність, а про неминучість. Ось так і оцінимо. І так само повинні оцінювати ці країни й усвідомлювати. І запитувати, чи це відповідає їхнім інтересам, а головне - інтересам громадян їхніх країн", — сказав він.

Не стримався і Дмитро Медведєв.

"Макрон заявив: "Немає більше червоних ліній, немає більше обмежень" щодо підтримки України. Тоді це означає, що у Росії більше не залишилося червоних ліній для Франції, — написав експрезидент РФ.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін у своєму Телеграм-каналі зазначив, що для реалізації цієї ідеї необхідні певні умови. Зокрема, стале припинення вогню та координація усіх дій з союзниками щодо окупованих територій, що означатиме подальше вирішення конфлікту лише політичним шляхом.

"Якщо це рішення буде прийняте і реалізоване до повної деокупації, то це створить майже класичний "корейський" сценарій з присутністю сил по обидва боки", — зауважив він.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що Макрон бере на себе верховенство в питанні коаліції дії, яка потрібна для перемоги над Росією.

"Інструктори, які допомагатимуть у навчанні або в оперуванні тими чи іншими системами, і безпосередньо армія, яка братиме участь у бойових діях — це дві великі різниці. Але загалом Еммануель Макрон на себе взяв дуже непросте завдання. Він діє в сучасних умовах так, як було значно простіше діяти під час Другої світової війни. Адже нацистську Німеччину перемогли в період Другої світової війни спільно, коаліцією. Це перший крок", — сказав він.

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