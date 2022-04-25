Жодних домовленостей немає: Верещук прокоментувала заяви РФ про гуманітарні коридори з "Азовсталі"

Жодних домовленостей немає: Верещук прокоментувала заяви РФ про гуманітарні коридори з "Азовсталі"

Російські окупанти збрехали про те, що вони у понеділок, 25 квітня, організували гуманітарні коридори з оточеної РФ "Азовсталі" у Маріуполі.

Україна намагається залучити ООН для порятунку цивільних жителів.

Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні російська сторона вчергове заявила про існування коридору для виходу цивільних осіб з "Азовсталі". Цьому можна було б вірити, якби росіяни багато разів до того не зривали гуманітарні коридори. Я знаю, що говорю, бо за дорученням Президента особисто веду такі переговори та займаюся організацію гуманітарних коридорів. Важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором", - наголосила Верещук.

Міністерка додала, що українська влада звернулися до Генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша з проханням виступити ініціатором і гарантом гуманітарного коридору з "Азовсталі" для цивільних осіб.

"Зокрема, ми просимо, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Сподіваємося на результативність переговорів Генерального секретаря ООН з російськими представниками", - сказала Верещук.

Раніше міноборони держави-окупантки заявили, що нібито дозволили гуманітарний коридор з "Азовсталі".

Нагадаємо, російські хакери атакують простих українців дедалі більше, щоб отримати доступ до їхніх облікових даних і публікувати фейкові повідомлення.

Також противник попри заяви військово-політичного керівництва продовжує зосереджувати зусилля в районі оборони українських військ на заводі "Азовсталь". Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення на "Азовсталі".

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