Низка країн можуть скористатися часом і згадати про свої території, в історію яких втрутилась Росія

Низка країн можуть скористатися часом і згадати про свої території, в історію яких втрутилась Росія

Азербайджаном, Японія і Польща вже говорять про спірні території

Різке загострення відносин між Москвою і Азербайджаном. Баку вимагає від росіян правильно - відповідно до міжнародних норм - називати географічні назви в регіоні Нагірний Карабах і не називати його республікою. В регіоні запровадили воєнний стан.

Про це йдеться в ТСН.

Військовий стан в регіоні, різкі дипломатичні заяви в бік Росії - Азербайджан не марнує часу. Його збройні сили заходять туди, де стояли російські “так звані миротворці” в Нагорному Карабасі і виставляє там спостережний пост. Малоймовірно, що це зробили - без підтримки Туреччини.

«Обидві наші країни - і Туреччина, і Азербайджан - можуть комунікувати з обома сторонами, і Росією, і Україною, з обома мають стосунки. Ми спробували задіяти наші стосунки, але війна все одно почалася. Тепер ми робимо зусилля, аби її зупинити», - казав кілька днів тому в Астані міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Нагорний Карабах - стара історична рана між Вірменією та Азербайджаном, одна з багатьох, що запалилися після розвалу Радянського Союзу і майже одразу вилилися у війну на початку дев’яностих. Після неї, в 94 там з’явилася самопроголошена ніким у світі не визнана республіка Нагорний Карабах. Симптоматично, що крім Вірменії - республіку визнали лише такі ж самопроголошені Абхазія та Південна Осетія а також Придністров’я. І ще - кілька окремих американських міст із сильним вірменським лоббі. Саме Нагорний Карабах і постійне напруження з Азербайджаном - причина, чому Вірменія завжди тримала бік Росії, утримувала в себе російську військову базу. Це - не допомогло.

Півтора роки тому восени 2020 Азербайджан фактично відбив Карабах, попередньо закупивши турецьку зброю. Росія на захист не встала, виправдавшись перед Вірменією тим, що військових дій безпосередньо на території Вірменії не було.

Відтак - минулої осені Азербайджан відсвяткував перший рік перемоги. А тепер, здається, вирішив домогтися остаточного контролю над територією в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. І просто ввів війська в зону контролю російських так званих миротворців. Мовляв, а що вони зараз зроблять?

Нагорний Карабах - не єдина спірна територія навколо Росії, яку обговорюють після початку широкомасштабного наступу на Україну. Раніше японський МЗС назвав Курильскі острови своєю північною територією. І порівняв їх незаконну окупацію з нападом на Україну.

«Вся ця ситуація була створена вторгненням Росії до України. Російська відповідь поширює це на всі японсько-російські стосунки - і це надзвичайно несправедливо, абсолютно неприйнятно», - заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Офіційно між Японією і Росією досі, з часів Другої світової війни - немає миру. Саме через ці острови: Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаі, південну частину Курил, розташованих між Японією і російською Камчаткою. Японська сторона називає їх своєю землею, Росія - окупувавши їх після капітуляції Японії – претензій не визнає. Зараз там живуть близько 17 тисяч росіян. І з попереднім прем’єром Японії Кремль довго вів переговори про можливу мирну угоду, вибиваючи під це економічні преференції і точно не збираючись повертати Курили японцям. Тепер, коли Японія долучилася до санкцій - Кремль демонстративно розриває переговори по мирній угоді.

Ще одна територія на букву К з іншого боку Росії. Де люблять, як і по всій Росії, згадувати під власним збоченим кутом Другу світову. Спершу старопруське село, потім польский Крулевец, потім німецький Кенігсберг, після 45 року - радянський Калінінград. Стратегічна локація, абсолютно відірвана від Росії. Фактично колонія Радянського союзу, масово заселена після завоювання. Стратегічна цінність через виход до води і розташування в західній Європі. Абсолютно зачинене місце для іноземців, військове. Усі його історичні цінності старого міста разом з руїнами замку - остаточно зрівняні з землею незважаючи на численні протести істориків. Совєтам не вигідна історична пам’ять ані Крулевця, ані Кенігсберга, ця територія має відтепер виключно одне призначення, стратегічне. Це - місто військова база.

Між Москвою і Азербайджаном різко загострилися відносини

Але буквально напередодні поляки нагадають, що пам’ятають історію. В інтерв’ю «СуперЕкспресу» колишній командувач сухопутними військами Польщі генерал Вальдемар Скшипчак нагадав: ця територія роками - фактично окупована. «Тепер варто було б заявити на неї права, як було раніше з відвойованими територіями. Цей Калінінградський район на мою думку є частиною території Польщі. Ми маємо право висловлювати претензії на території, що окупувала Росія».

Не забуваємо також про Абхазію і Північну Осетію. Невизнані республікі, відрізані російськими військами від Грузії у 2008 році - на них Росія випробувала сценарій, який потім у 2014 відпрацювала в Україні. Поки що офіційний Тбілісі займає демонстративно проросійську позицію і навіть санкцій проти Кремля не підтримує.

Але середмістя Тбілісі, Проспект Свободи, регулярно займають обурені цим грузини. Підтримки України вони вимагають так само голосно, як - і відставки власного уряду.

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