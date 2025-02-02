Низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза

Низку областей України 2 лютого охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу!", - зазначили у ПС ЗСУ.

Станом на 11:07 "почервоніли" такі області:

Сумська

Київська

Черкаська

Полтавська

Дніпропетровська

Кіровоградська

Миколаївська

Херсонська

Запорізька

Донецька

Харківська

Нагадаємо, цього ж дня у низці областей України вже оголошувалася повітряна тривога не лише через загрозу балістики.

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