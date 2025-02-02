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Низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза

Низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога 2 лютого

Слід перебувати в укриттях.

Низку областей України 2 лютого охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу!", - зазначили у ПС ЗСУ.

Станом на 11:07 "почервоніли" такі області:

  • Сумська
  • Київська
  • Черкаська
  • Полтавська
  • Дніпропетровська
  • Кіровоградська
  • Миколаївська
  • Херсонська
  • Запорізька
  • Донецька
  • Харківська

Нагадаємо, цього ж дня у низці областей України вже оголошувалася повітряна тривога не лише через загрозу балістики.

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