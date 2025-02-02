Низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза

Слід перебувати в укриттях.
Низку областей України 2 лютого охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу!", - зазначили у ПС ЗСУ.
Станом на 11:07 "почервоніли" такі області:
- Сумська
- Київська
- Черкаська
- Полтавська
- Дніпропетровська
- Кіровоградська
- Миколаївська
- Херсонська
- Запорізька
- Донецька
- Харківська
Нагадаємо, цього ж дня у низці областей України вже оголошувалася повітряна тривога не лише через загрозу балістики.
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