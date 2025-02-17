Низку областей України охопила повітряна тривога: яка небезпека

Слід залишатися у безпечних місцях.
Низку областей України вдень 17 лютого охопила повітряна тривога. Є ракетна небезпека.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ України.
Як зазначалося, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - написали у ПС ЗСУ.
"Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська та Одеська області - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.
Станом на 15:04 "почервоніли" такі області:
- Київська
- Чернігівська
- Сумська
- Харківська
- Донецька
- Одеська
- Кіровоградська
- Черкаська
Нагадаємо, цього ж дня частину України охоплювала повітряна тривога через загрозу балістики.
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