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Низку областей України охопила повітряна тривога: яка небезпека

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Низку областей України охопила повітряна тривога: яка небезпека

Повітряна тривога 17 лютого

Слід залишатися у безпечних місцях.

Низку областей України вдень 17 лютого охопила повітряна тривога. Є ракетна небезпека.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ України.

Як зазначалося, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - написали у ПС ЗСУ.

"Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська та Одеська області - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Станом на 15:04 "почервоніли" такі області:

  • Київська
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Харківська
  • Донецька
  • Одеська
  • Кіровоградська
  • Черкаська

Нагадаємо, цього ж дня частину України охоплювала повітряна тривога через загрозу балістики.

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