РФ планує тривалу атаку "шахідами": Зеленський попередив про неспокійні ночі

Президент попередив про нову атаку "шахідів", яку запланувала Росія.
Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія планує нову тривалу атаку іранськими "шахідами".
Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 2 січня.
"Від початку року минуло лише два дні, а кількість збитих іранських дронів над Україною вже понад 80. І найближчим часом ця кількість може зрости", – сказав Зеленський.
Президент попередив, що "цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними". За його словами, Росія планує нову тривалу атаку іранськими "шахідами".
"Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але ми маємо зробити і зробимо все, щоб ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші", – запевнив глава держави.
"Шахідний" тероризм РФ: окупанти посили атаки безпілотниками
Нагадаємо, 31 грудня, у переддень Нового року, окупанти знову атакували Київ. Вибухи пролунали у трьох районах міста: Солом‘янському, Печерському та Голосіївському. Загинула одна людина.
В новорічну ніч під час тривоги у Києві знову пролунали вибухи. У Шевченківському районі столиці уламок ракети впав на автомобіль. Загалом над столицею було збито 23 повітряні цілі.
Ніч проти 2 січня 2023 року виявилася також неспокійною через чергову російську атаку. Російські окупанти вкотре атакували Україну своїми ракетами та іранськими дронами. Так, вибухи лунали на Київщині та у столиці. У Києві вибух стався у Деснянському районі. Уламками пошкоджено балкони та шибки в багатоповерхівці. Поранено 19-річного хлопця.
Внаслідок нічної атаки 2 січня у Києві пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури і приватні будинки.