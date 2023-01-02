РФ планує тривалу атаку "шахідами": Зеленський попередив про неспокійні ночі

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія планує нову тривалу атаку іранськими "шахідами".

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 2 січня.

"Від початку року минуло лише два дні, а кількість збитих іранських дронів над Україною вже понад 80. І найближчим часом ця кількість може зрости", – сказав Зеленський.

Президент попередив, що "цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними". За його словами, Росія планує нову тривалу атаку іранськими "шахідами".

"Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але ми маємо зробити і зробимо все, щоб ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші", – запевнив глава держави.