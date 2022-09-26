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Ночують просто на підлозі: в яких умовах утримують мобілізованих в Росії (відео)

Дата публікації
Перегляди
1580
Час на прочитання
1 хв
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Ночують просто на підлозі: в яких умовах утримують мобілізованих в Росії (відео)

скриншот з відео

У Росії мобілізованих на війну чоловіків утримують у неналежних умовах.

Пункти збору призовників нагадують радше загони для худоби – мобілізовані росіяни ночують просто на підлозі.

Відповідне відео оприлюднив СтартКом ЗСУ.

На ролику можна помітити мобілізованих чоловіків в одному з пунктів збору у Брянській області.

"Ось у таких умовах утримуються чмобіки. На відео Брянська область, місто Клинці", – йдеться у коментарі до відео.

Нагадаємо, міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що Росія має намір моблізувати 300 тисяч резервістів, які насамперед мають бойовий досвід.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1580
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