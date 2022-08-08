Ногами "збирає" кошти: в Україні комік влаштував хід, щоб допомогти ЗСУ

В Україні 28-річний чоловік їде пішки з Чорноморська на захід України, щоб зібрати кошти для купівлі автівок швидкої допомоги.

Від Чорного моря до Говерли. 28-річний Марк Куцевалов прямує пішки з Чорноморська - на захід України, щоб зібрати кошти на три автівки швидкої допомоги для українських військових. Хлопець має намір здолати вісімсот п'ятдесят кілометрів – щодня накидувати по півсотні. Про свій шлях звітує у соцмережах. Фінішувати хоче 24 серпня – в День Незалежності України.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

Він крокує вже кілька днів. Поки що, каже, найбільше дошкуляє спека. 28-річний Марк - професійний комік. В довгі походи не ходив, пішою ходою не захоплювався. Його стихією були комічні стендапи і жарти, з ними колись навіть переміг на фестивалі "Ліга сміху". Все змінила війна. Нині комік поставив собі на меті щодня проходити п'ятдесят кілометрів пішки.

“Це 18 днів. Кожен день можуть бути сюрпризи це, але мені цікаво. Це пригода, яку ти робиш власними ногами. Я вирішив так: що я роблю краще за все? Ну, ходити це дуже цікаво”, - розповідає Марк Куцевалов.

Стартував зі свого рідного Чорноморська. І до Дня Незалежності хоче дістатись Говерли. Про свою подорож щодня звітує у соцмережах, аби долучити до благодійного проекту якомога більше людей. Мета Марка- зібрати гроші на три “швидкі” для військових. Це трохи менше трьох мільйонів гривень.

Як для довгої подорожі речі в наплічнику досить дивні. Яскраві краватки- для селфі у соцмережах, балончик з фарбою - нею він фіксуватиме на сорочці кожен день походу. А ще мікрофон для караоке давати експромт-концерти, якщо в дорозі будуть охочі пожертвувати на “швидкі” для ЗСУ. Утім, спальний мішок Марк таки теж захопив. Каже – на маршруті заздалегідь знайшов охочих прихистити його вночі. Але раптом не встигне дістатися хат до комендантської години - спатиме у полі.

“Марк мав багато сумнівів щодо цього походу. Він не вірить, що вийде дійти, що вдасться зібрати кошти. Я зголосився підтримати його бодай початком шляху”, - розповідає друг коміка Олексій Кравченко.

Аби підтримати друга, Олексій здолав разом з ним дистанцію першого дня. Та далі Марк крокує сам. Без друзів та купи таких необхідних речей, які вмовляла захопити мама.

“Води, пиріжки, млинці, котлетки, баночку з борщем, теплий костюмчик, матрац якийсь. Ну, і машину може з татом, щоб позаду їхав і трошечки підстраховував”, - додає мама учасника походу Лада Куцевалова.

Фініш комік запланував – на День Незалежності України. Вірить – попри стерті ноги, йому вдасться зібрати заплановану суму і хоч трохи наблизити цим нашу перемогу.

Нагадаємо, що покупець у Лівані відмовився від українського зерна.

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