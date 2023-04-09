"Ноги відмерзають, як цуценята покинуті": окупант скаржиться, що військові РФ живуть як безхатьки (перехоплення)

Окупант розповів, що їм завозили на позиції не воду, а лід. Їжу також немає на чому гріти, техніки та озброєння також немає.

Окупант у перехопленій розмові розповідає про тотальну відсутність військового обладнання та нестерпні умови життя у російських солдатів.

Аудіозапис телефонного дзвінка окупанта додому опублікувало Головне управління розвідки України.

Співрозмовниця запитала у росіянина про спільного знайомого "Скіфа", який загинув на фронті. Вона хотіла, щоб окупант разом зі своїми співслуживцями забрали тіло загиблого. Проте чоловік відповів, що вони не зможуь це зробити найближчим часом.

"У нас немає ні техніки, ні озброєння. Вода заморожена приїжджає, їжу немає на чому гріти, вогню немає, нічого немає. Ми – бомжі тут, цуценята покинуті. Якщо ми зайдемо у ту посадку, де "Скіф" залишився, нас всіх повбивають. Там дуже важко. Ноги потихеньку відмерзають, речей досі немає, ніх*я не приїхало. Ніякої ротації нема", – розповів загарбник.

Нагадаємо, що у перехопленій розмові окупанти говорили, що "воюють на Донбасі з поляками", на яких американці нібито випробовують спеціальні препарати. Також в одній з перехоплених розмов окупант розповідав матері, як російська армія знищує свої ж підрозділи.

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