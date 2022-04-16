Номерний знак замість хреста: на Київщині розшукують рідних за номерами автівок загиблих

Номерний знак замість хреста: на Київщині розшукують рідних за номерами автівок загиблих

Наразі це єдиний спосіб знайти рідних вбитих людей.

У селі Богданівка, що у Броварському районі Київської області, за номерами машини — АА 8895 КК шукають рідних та знайомих розстріляних у цій самій автівці людей.

"Російські нацисти вбили мирних людей, які просто проїжджали повз. Потім, помітивши сліди, окупанти спалили тіла", — пише Сергій Кондратенко, який на своїй сторінці у Facebook опублікував цю світлину.

Відтепер номерний знак машини над могилою — це єдиний спосіб віднайти родину загиблих та бодай якусь інформацію про тих, в кого відняли життя.

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Як повідомляє "Вечірній Київ", могилу зробили біля воріт одного з будинків. Ймовірно, біля якого й розстріляли цивільних.

У відкритій базі вдалося знайти інформацію про автівку з цими номерами. Попередньо відомо марку авто — Toyota RAV4 білого кольору, зареєстрану у 2013 році. Відомо також, що власник прописаний у Дарницькому районі Києва.

Вечірній Київ

Нагадаємо, у Київській області продовжують розбирати завали після окупації військовими РФ. Щодня знаходять нові тіла вбитих та закатованих людей.

Зазначимо, Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив, що окупанти розпочали серію терактів та вже офіційно погрожують обстрілами Києву. Наразі росіяни мають намір нарощувати кількість ракетних ударів по українській столиці.