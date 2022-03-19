"Нормалізувати відносини з Путіним означало б знову зробити ту саму помилку, як у 2014 році" - Джонсон

"Нормалізувати відносини з Путіним означало б знову зробити ту саму помилку, як у 2014 році" - Джонсон

Джонсон сказав, що світ перебуває на "поворотній точці".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, було б помилкою нормалізувати відносини із президентом Росії Володимиром Путіним.

Прем'єр-міністр Великої Британії вчергове підкреслив, що війна в Україні – це переломний момент для світу. Це момент вибору. Це вибір між свободою і гнобленням.

Про це пише британське видання The Guardian.

"Я знаю, що у світі є люди, які кажуть, що краще змиритися з тиранією. Вважаю, що вони глибоко помиляються. Намагатися нормалізувати відносини з Путіним після цього, як ми це зробили в 2014 році, означало б знову зробити ту саму помилку", – заявив Джонсон.

Джонсон вважає, що Путін у разі перемоги не зупиниться на Україні, що можливий успіх Кремля обернеться наслідками для Грузії та Молдови. "Це означатиме початок нової ери залякування у Східній Європі - від Балтійського до Чорного морів", – сказав британський прем'єр.

Нагадаємо, Джонсон заявив, що Путін зробив катастрофічну помилку, напавши на Україну.

