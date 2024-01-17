"Нормальні встигли по**обувати до мобілізаці": окупант про настрої у армії РФ (перехоплення)

У перехопленій розмові росіянин розповів, що з його частини вже багато людей позвільнялися, а їм на заміну не прислали нікого.

Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупантів.

Цього разу загарбник розповів своєму товаришеві про небажання воювати і низький рівень мотивації серед особового складу підрозділів.

Окупант скаржиться, що "всі нормальні встигли по**обувати" (потікати. – Ред) до оголошення мобілізації в РФ.

"Залишилися одні лунтікі, бл**ь", – зазначає він.

Росіянин розповів, що з його частини вже багато людей позвільнялися, а їм на заміну не прислали нікого.

"Ось смикнули добровольців з селища. Там до*уя поїхало, але вони поїхали окопи рити, лінію оборони будувати. Я так зрозумів, там ескаватор копає, а вони руками рівняють десь щось", – говорить загарбник.

Раніше окупант розповів про великі втрати в підрозділах російської армії, що діють на Авдіївському напрямку. За його словами, загиблих вивозять "Камазами", а поранених стільки, що їх уже розміщують у цивільних лікарнях, але навіть там не вистачає місця.

Інший росіянин розповів, що в його підрозділі всі озлоблені і, напевне, перестріляють один одного.

Ще в одному перехопленні окупант з Бахмутського напрямку скаржиться на великі втрати і недбале ставлення командування.

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