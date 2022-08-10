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Норвегія може допомогти у відбудові одного із регіонів України, який постраждав від війни – ОП

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Норвегія може допомогти у відбудові одного із регіонів України, який постраждав від війни – ОП

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Кирило Тимошенко провів зустріч з послом Норвегії та розповів йому про план відбудови України.

Норвегія може взяти шефство над одним з регіонів України, який постраждав через війну Російської Федерації.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.  

"Провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Норвегії Еріком Сведалом та розповів про наш план відбудови України. Норвегія, як і будь-яка інша наша країна-партнер, може взяти шефство над одним з регіонів, який постраждав через російську агресію. Для цього ми напрацювали Fast Recovery plan для кожної області", - зазначив він.

Також, за його словами, зараз спільно зі Світовим банком ведеться робота щодо підрахунку вартості відбудови кожного з об’єктів. Крім того, планується визначити джерела фінансування відновлювальних робіт.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Естонія відбудує 15 об’єктів на Житомирщині.

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