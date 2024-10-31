Норвегія посилить оборону України новими системами NASAMS та винищувачами F-16

Також Норвегія повідомила про готовність інвестувати у оборону промисловість України.

Норвегія готує для України новий пакет допомоги на суму 500 млн євро, який включатиме винищувачі F-16 та системи ППО NASAMS.

Про це заявив директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Геннадій Коваленко на Kyiv Security Forum у четвер, 31 жовтня.

Коваленко розповів, що під час візиту міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама до Одеси, українські військові ознайомили Граму з роботою центру реабілітації військовослужбовців, укріпленням кордону та поінформували про поточну ситуацію з безпекою.

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"Він наголосив на черговому пакеті допомоги з боку Норвегії у розмірі 500 мільйонів євро. Пакет включатиме F-16 та системи NASAMS. Крім того, норвезькою стороною було заявлено про готовність інвестувати у нашу оборону промисловість", – зазначив Генадій Коваленко.

Нагадаємо, Хорватія також планує передати Україні свої радянські танки. Країна також надасть боєприпаси та запасні частини для техніки.