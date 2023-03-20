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Норвегія уже відправила Україні вісім танків Leopard 2 та допоміжну зброю: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Норвегія уже відправила Україні вісім танків Leopard 2 та допоміжну зброю: фото

Фото: Міністерство оборони Норвегії

Також Норвегія виділяє кошти на боєприпаси для ЗСУ.

Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 та чотири допоміжних машини. 

Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії. 

"Нещодавно Норвегія підготувала та перевезла українцям танки. Вісім норвезьких танків досягли місця призначення і готові до дій у війні проти Росії", — йдеться у повідомленні.

Фото: Міністерство оборони Норвегії / ©
Фото: Міністерство оборони Норвегії

На додаток до восьми переданих танків і допоміжних машин, Норвегія виділяє кошти на боєприпаси та запчастини, які потрібні ЗСУ. 

Фото: Міністерство оборони Норвегії / ©
Фото: Міністерство оборони Норвегії

"Зараз ми вважаємо, що це абсолютно правильно підтримувати Україну. Для безпеки Норвегії та Європи важливо, щоб Росія не виграла своєю агресією проти України", - заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Фото: Міністерство оборони Норвегії / ©
Фото: Міністерство оборони Норвегії

Нагадаємо, міністри оборони та закордонних справ ЄС узгодили план щодо спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.

Також у Німеччині заявили про постачання бойових машин піхоти Marder в Україну.

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Дата публікації
Перегляди
363
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