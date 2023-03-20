Норвегія уже відправила Україні вісім танків Leopard 2 та допоміжну зброю: фото

Також Норвегія виділяє кошти на боєприпаси для ЗСУ.
Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 та чотири допоміжних машини.
Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії.
"Нещодавно Норвегія підготувала та перевезла українцям танки. Вісім норвезьких танків досягли місця призначення і готові до дій у війні проти Росії", — йдеться у повідомленні.
На додаток до восьми переданих танків і допоміжних машин, Норвегія виділяє кошти на боєприпаси та запчастини, які потрібні ЗСУ.
"Зараз ми вважаємо, що це абсолютно правильно підтримувати Україну. Для безпеки Норвегії та Європи важливо, щоб Росія не виграла своєю агресією проти України", - заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.
Нагадаємо, міністри оборони та закордонних справ ЄС узгодили план щодо спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.
Також у Німеччині заявили про постачання бойових машин піхоти Marder в Україну.
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