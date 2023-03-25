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Норвегія виплатить допомогу українцям, які постраждали від війни: про кого йдеться

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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Час на прочитання
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Норвегія виплатить допомогу українцям, які постраждали від війни: про кого йдеться

50 тисяч українців отримають додаткові виплати.

Норвегія виплатить додаткові кошти 50 тисячам українців, які постраждали від війни.

Про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.

Зазначається, що у Норвегії підписали додаткові домовленості до Меморандуму про взаєморозуміння для надання грошової допомоги внутрішнім переселенцям.

"50 тисяч українців отримають додаткові виплати завдяки співпраці Мінсоцполітики з Норвезькою радою у справах біженців", - йдеться в повідомленні.

Протягом поточного року з використанням платформи "єДопомога" додаткову грошову підтримку в розмірі 2 220 грн щомісяця протягом трьох місяців отримають ще 50 000 громадян України, які подали заявку у 2022 році.

Нагадаємо, Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 та чотири допоміжних машини. 

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Дата публікації
Перегляди
1080
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