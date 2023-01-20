"Носій ядерного заряду": генерал розповів деталі про ракети Х-22, якими РФ поцілила у будинок Дніпра

Ці ракети вкрай неточні, протидіяти їм можна тільки за допомогою сучасних засобів.

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, чим небезпечні російськи ракети Х-22, якими ворог 14 січня поцілив у будинок в Дніпрі.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "OBOZREVATEL".

Так, за його словами, Х-22 були спроектовані як засіб знищення авіаносців США, а також для несення ядерного заряду.

"Це досить стара ракета, яка являє собою автоматично пілотований невеликий літак з рідинним двигуном. Він може досягати швидкості 2 - 2,5 маха, тобто швидкості звуку. Вага - до однієї тонни. Х-22 проектувалися як засіб для знищення авіаносців, насамперед, американських, і як носій ядерного заряду", - зазначив Романенко.

Щоб збивати ці ракети, Україні потрібно більше сучасних протиракетних комплексів (ПРО), додав генерал.

Ракетний удар РФ по будинку у Дніпрі

Нагадаємо, що 14 січня Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, під час якої ворожа ракета поцілила просто у багатоповерхівку у Дніпрі. Внаслідок цього одна секція будинку була повністю зруйнована, а мешканці опинилися під завалами.

Рятувально-пошукова операція тривала 69 годин, однак 46 мирних мешканців загинули. Ще 80 людей поранені. У лікарнях міста залишаються 24 постраждалих. Троє перебувають у важкому стані, серед них 9-річна дівчинка.

Варто також зазначити, що російська Х-22 у червні 2022 року також поцілила у ТЦ у Кременчуці. За офіційними даними, тоді загинула 21 людина.

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