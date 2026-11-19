ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 листопада 2026 року:

У Керчі пролунали потужні вибухи: повідомляють про спалахи біля Кримського мосту Читати далі –>

Кримський міст перекрили після атаки: окупаційна влада оцінює збитки Читати далі –>

Зеленський пояснив удар по Кримському мосту та заявив про його долю після війни Читати далі –>

Зустріч Трампа, Путіна й Сі: NYT пояснила, чому не чекає прориву Читати далі –>