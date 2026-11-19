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- Війна
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Нова атака на Кримський міст та подробиці зустрічі Путіна, Трампа та Сі: головні новини ночі 19 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 листопада 2026 року:
У Керчі пролунали потужні вибухи: повідомляють про спалахи біля Кримського мосту Читати далі –>
Кримський міст перекрили після атаки: окупаційна влада оцінює збитки Читати далі –>
Зеленський пояснив удар по Кримському мосту та заявив про його долю після війни Читати далі –>
Зустріч Трампа, Путіна й Сі: NYT пояснила, чому не чекає прориву Читати далі –>
Війна може закінчитися після однієї зустрічі: Зеленський пояснив, хто здатен зупинити Путіна Читати далі –>
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