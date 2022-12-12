Нова "бавовна": під Мелітополем пролунали вибухи на мосту, через який Росія перекидала свою техніку

Поблизу Мелітополя обстріляли міст, через який Росія перекидала свою військову техніку. Він отримав суттєві ураження.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Бавовна" на міст прилетіла 12 грудня, він частково пошкоджений. Федоров наголосив, що ця переправа є стратегічно важливою для росіян.

"У Мелітополі "втомився" міст, який з’єднував місто із селом Костянтинівка. Це один зі стратегічно важливих мостів після «втоми» Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. Що ж, недорогі рашисти, ЗСУ вже поруч. Тікати будете не озираючись!", - написав Федоров.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабну війну проти України. Росіяни хотіли окупувати нашу державу та встановити тут маріонеткову владу. Проте ЗСУ провели успішні контрнаступи у північних областях, на Херсонському та Харківському напрямках та вибили окупантів з частини України.

Щодо Мелітополя Запорізької області, то росіяни повністю окупували місто 1 березня. Там діє потужний партизанський рух, який знищує окупантів та колаборантів. Також у місті періодично лунають вибухи. Раніше мер міста повідомляв, що в окупованому Мелітополі на Запоріжжі ЗСУ поцілили в будівлю, де розміщувалися співробітники ФСБ Росії. Їх було ліквідовано.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що удари по російських окупантах у Мелітополі можуть свідчити про те, що ЗСУ готуються до нового контрнаступу.