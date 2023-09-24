Нова байка окупантів: дружина ліквідованого терориста "Гіві" розповіла, як дитина у Маріуполі показала їй "зігу"

Терористка сказала, що нинішнє покоління дітей у Маріуполі "від грудного віку та до 12-15 років" повністю проукраїнське.

Колишня дружина ліквідованого терориста так званої "ДНР" Гіві Ілона Баневич розповіла пропагандистську байку, які у Маріуполі дитина нібито "зробила зіґ хайль". Також поплічниця окупантів закликала до вбивств українських дітей.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

"Ми заскочили в підвал – темно, світла немає, форму видно, шевронів нема (на окупантах. – Ред.). ...Ми ще жінку шукали одну. Вискакує... років зо п'ять, він бачить форму і робить "зіґ хайль". Я вискочила із цього підвалу", – заявила Баневич.

Терористка сказала, що нинішнє покоління українських дітей у Маріуполі "від грудного віку та до 12-15 років" нібито "промите" проукраїнськими настроями.

"Дітлахи від грудного віку і до 12-15 років у Маріуполі вся промита. Це втрачене покоління, і я хочу, щоб цього покоління не стало. Не стало", – закликає до геноциду посібниця окупантів, яка, судячи з вигляду, страждає алкоголізмом.

"Коли дивишся на цих покручених злістю відьом, починаєш дійсно вірити, що Україні протистоїть чисте біблійне зло", – зауважив український журналіст Денис Казанський.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що загарбники на окупованих територіях намагаються "перевиховати" українських дітей.

Так, з окупованої Донеччини та Запоріжжя російські загарбники вивезли українських підлітків до Пензи для проходження так званих "військово-патріотичних зборів".

Ще раніше росіяни вивезли до "військової академії" у Костромі (РФ) близько 80 старшокласників з окупованих територій Луганської області. У липні 280 дітей вивезли з окупованих територій до "казачого кадетського корпусу" у Калмикії.

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