Нова ціль для ЗСУ: партизани зафіксували прибуття до Севастополя великого десантного корабля росіян

Українські партизани фіксують прибуття великого десантного корабля до окупованого Севастополя.

Про це повідомляє рух "АТЕШ".

"Наші агенти, через багато часу розвідки й очікувань, змогли зафіксувати передислокацію Великого десантного корабля проєкту 775 у Графську пристань міста Севастополь", - повідомили партизани.

Десантний корабель росіян / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Десантний корабель росіян / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Десантний корабель росіян / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Після прибуття до гавані корабель розгортали і накривали маскуванням. Найімовірніше, незабаром він виконуватиме бойове чергування, кажуть агенти "АТЕШ". Усю оперативну інформацію вже передано Силам оборони України.

Слід додати, що українські захисники вже мали досвід зі знищенням цього типажу корабля, а саме "Новочеркаськ" (БДК-46) 26 грудня 2023 року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАК ЩЕ НЕ ВИБУХАЛО! Знищено рускій воєнний корабль "Новочеркасск", який перевозив "Шахеди"!

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав перелік кораблів Чорноморського флоту, які Росія втратила від 24 лютого 2022 року.

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