Нова дата перелому у війні та пожежа з вибухами в окупованому Донецьку: головні події ночі 29 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 29 травня:
- Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ситуація на фронтах може різко почати змінюватися на користь України після 15 червня. Читати далі –>
- У Донецьку на території колишнього коксохімічного заводу, який окупанти, очевидно, перетворили на склад боєприпасів, виникла пожежа. Читати далі –>
- Верховна рада розгляне законопроєкт, яким буде передбачено, що на період війни ціни на газ для населення не зміняться. Читати далі –>
- Зі складу одного з найбільших в РФ постачальників зброї у підмосковному місті Корольові за підробленими документами вивезли сировину для створення ракет. Читати далі –>
- У штаті Ріверс на півдні Нігерії в черзі за безкоштовною їжею, яку роздавали в місцевій церкві, загинула щонайменше 31 особа. Читати далі –>
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