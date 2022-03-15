Нова економічна модель та позитивні інновації: Шмигаль звернувся до українців із черговим повідомленням

Український бізнес отримав повну свободу дій.

Іде 20-й день нашої визвольної війни. Війни за право вільно жити на своїй землі. Ще ніколи український народ не був таким єдиним як сьогодні. Ще ніколи стільки мільйонів людей в історії нашої незалежності не були так сильно об’єднані єдиною метою.

Про це під час відеозвернення розповів прем’єр міністр України Денис Шмигаль.

“Мета — мир, який буде після нашої перемоги та звільнення українських земель від російського загарбника. І сьогодні працююча економіка та логістика стають одними з визначальних умов для нашої перемоги. Ми маємо сформувати потужний економічний тил, який дозволить забезпечувати армію і країну всім необхідним: від провізії та ліків до боєприпасів та сучасного озброєння”, — зазначив Денис Шмигаль.

Він також додав, що в Україні зараз повністю переформатують економічну модель країни. Український бізнес отримав повну свободу дій:

податки будуть знижені;

всі регуляції прибрані;

доступ до фінансів полегшений;

трудові відносини лібералізовані.

“Спільно з народними депутатами ми підготували революційний законопроект у податковій сфері. За ініціативою Уряду на час воєнного стану для середнього та великого бізнесу буде значно розширено можливість скористатися опцією єдиного податку. Підприємства з обігом до 10 млрд гривень зможуть перейти на сплату єдиного податку. Знімаємо всі інші обмеження по кількості робітників та по видах діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу)”, — підкреслив прем’єр-міністр країни.

Тепер замість ПДФ та податку підприємства платитимуть лише 2% від свого обороту. Окрім того, проект має кілька інших позитивних інновацій.

Фізичні особи-підприємці 1-ї та 2-ї груп сплачуватимуть єдиний податок на добровільній основі. Якщо є можливість та розуміння необхідності підтримати Україну — сплачуйте.

Також фізичні особи-підприємці не будуть платити ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників. Це зробить держава.

На період воєнного стану ФОП також не сплачуватимусь ЄСВ, якщо не отримують доходу.

Санкції за порушення закону про РРО не будуть застосовуватись до завершення воєнного стану.

З 24 лютого 2022 до кінця року звільняються від сплати за землю платники на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Не буде сплачуватись ПДВ за товари, що були знищені під час війни, а також передані на потреби оборони.

Також буде скасований акциз на пальне, а ставка ПДВ по цих позиціях буде зменшена з 20% до 7%.

“Протягом декількох годин після набуття чинності цих законів Кабінет Міністрів прийме всі необхідні підзаконні акти, щоб нова податкова система запрацювала вже цього тижня. Також Урядом вже сьогодні буде прийняте рішення про заборону перевірок бізнесу, окрім тих, які стосуються безпеки та здоров’я громадян. Одночасно будуть скасовані вимоги щодо отримання дозволів для значної частини підприємницької діяльності”, — акцентував Денис Шмигаль.

Окремо він додав, що Уряд вже запустив програми додаткової фінансової підтримки, аби за першої можливості в Україні розпочалась посівна кампанія.

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