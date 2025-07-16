Нова «еліта» армії РФ: ЗСУ взяли в полон російських десантників-зеків (фото)

Один з полонених / © 24 ОМБр імені короля Данила

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Біля Часового Яру українські захисники взяли в полон десантників 98-ї дивізії, яких вважали «елітою» армії РФ.

Про це розповіли у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

У пресслужбі зауважили, що раніше з’єднання вважалося елітою російської армії, яке мало досвід загарбницьких воєн в Ічкерії, Грузії, Сирії. Тепер же у цій ворожій дивізії набрали росіян без належної підготовки, з кримінальним минулим, яких випускають з колоній і кидають на штурми.

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«Людський ресурс, списаний наперед.Полонені зізнаються: були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють. Гроші, амністія, обіцянки — усе зникає під першим обстрілом. А вижити хочеться всім», — розповіли у 24 бригаді.

Військові звернулися до родичів росіян, аби ті своєю чергою донесли до своїх рідних-окупантів: Україна — не місце для виправлення росіян.

«Тут не перевиховують. Тут ліквідують. І єдиний шанс для тих, хто вже опинився на війні — здатися в український полон, аби зберегти життя та повернутися додому живим», — наголосили наші захисники.

© 24 ОМБр імені короля Данила © 24 ОМБр імені короля Данила © 24 ОМБр імені короля Данила © 24 ОМБр імені короля Данила © 24 ОМБр імені короля Данила © 24 ОМБр імені короля Данила © 24 ОМБр імені короля Данила © 24 ОМБр імені короля Данила

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