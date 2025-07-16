- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 1 хв
Нова «еліта» армії РФ: ЗСУ взяли в полон російських десантників-зеків (фото)
У Часовому Яру ЗСУ взяли в полон «еліту» російської армії — зеків, яких зробили десантниками.
Біля Часового Яру українські захисники взяли в полон десантників 98-ї дивізії, яких вважали «елітою» армії РФ.
Про це розповіли у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила.
У пресслужбі зауважили, що раніше з’єднання вважалося елітою російської армії, яке мало досвід загарбницьких воєн в Ічкерії, Грузії, Сирії. Тепер же у цій ворожій дивізії набрали росіян без належної підготовки, з кримінальним минулим, яких випускають з колоній і кидають на штурми.
«Людський ресурс, списаний наперед.Полонені зізнаються: були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють. Гроші, амністія, обіцянки — усе зникає під першим обстрілом. А вижити хочеться всім», — розповіли у 24 бригаді.
Військові звернулися до родичів росіян, аби ті своєю чергою донесли до своїх рідних-окупантів: Україна — не місце для виправлення росіян.
«Тут не перевиховують. Тут ліквідують. І єдиний шанс для тих, хто вже опинився на війні — здатися в український полон, аби зберегти життя та повернутися додому живим», — наголосили наші захисники.
Раніше повідомлялося, що на Сумщині зросла кількість російських дезертирів.