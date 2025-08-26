Нова еліта РФ хоче продовження війни — The Telegraph

Армія РФ / © Reuters

У Росії формується новий "середній клас", чий добробут безпосередньо залежить від затяжної війни проти України.

Як пише The Telegraph, військова економіка перетворилася на соціальний ліфт для тих, хто раніше жив у злиднях.

Соцмережі на кшталт "ВКонтакті" переповнені рекламою набору до війська: брати готові практично всіх — від хворих на ВІЛ чи гепатит до умовно-достроково звільнених в’язнів. За рік служби обіцяють мільйонні виплати, бонуси для сімей, пільгову іпотеку та податкові послаблення.

Ці гроші, часто отримані на тлі загибелі близьких, створили прошарок людей, які не зацікавлені у завершенні війни. Саме вони стають головними вигодонабувачами від воєнної економіки, яка відновила занепалі промислові райони, дала роботу на заводах і різко підняла зарплати у військово-оборонних галузях.

Підприємства, що десятиліттями простоювали після розпаду СРСР, тепер працюють у три зміни, а зарплати там зростають у рази. Водночас вчителі, лікарі та інші професії поза оборонкою опинилися на узбіччі.

"Все змінилося, коли Кремль зрозумів: швидко перемогти не вдасться. Економіку перевели у воєнний режим, а заводи отримали друге життя", — пояснює аналітик Oxford Economics Тетяна Орлова.

Війна як соціальний ліфт для "зайвих людей"

Російські військові / © Associated Press

Воєнна економіка дала шанс тим, хто ще нещодавно опинився на маргінесі російського суспільства. Як зазначають експерти, Кремль створив робочі місця там, де раніше панувало безробіття й безнадія.

"Люди з провінції, без освіти чи перспектив, раптом стали потрібними. Вони отримують зарплати, відкладають гроші й навіть здобувають суспільну повагу", — пояснює дослідниця Катерина Курбангалєєва.

Однак справжній "золотий квиток" пропонує армія. Контрактники отримують одноразові бонуси та стабільну зарплату близько двох тисяч доларів. Для відсталих регіонів це нечувані гроші, тож місцева влада змагається між собою за новобранців, пропонуючи премії до 25 тисяч доларів у рублях.

Російський економіст Владислав Іноземцев називає цей феномен "дезеномікою": влада фактично перетворила людей, яких суспільство вважало "соціальним баластом", на ресурс для підтримки війни. Багатьох із них вирвали з бідності та безробіття й відправили на фронт, де їхнє життя часто обривається вже на першому завданні.

Фінансові стимули величезні: окрім зарплат і премій, сім’ям загиблих обіцяють до 11 мільйонів рублів компенсацій — сума, що дорівнює близько 100 тисячам фунтів стерлінгів. Чиновники додають і "подарунки" — від побутової техніки до мішків овочів.

Але в соцмережах все частіше з’являються історії жалю та розпачу. Молоді контрактники зізнаються, що пошкодували про своє рішення, а вдови й матері закликають інших не повторювати їхню долю: "Залишайтеся вдома, досить смертей".

Гроші з фронту: новий "середній клас" у бідній Росії

Реклама Армії РФ. / © Associated Press

Приплив військових зарплат та компенсацій докорінно змінив економіку найбідніших російських регіонів. Родини з Туви, Алтаю чи Північного Кавказу, які раніше ледве зводили кінці з кінцями, раптом отримали суми, що для їхніх сіл вважаються величезними.

"Багато хто купив квартири в обласних центрах, відправив дітей у кращі школи й університети. У провінції з’явилися нові спортзали, салони краси, кафе та ресторани — те, що ще недавно здавалося розкішшю", — пояснює економістка Оксана Орлова.

Відчутно виріс і внутрішній туризм: готельний фонд збільшується на 15–20% щороку, а разом із ним — зарплати офіціантів, кухарів і працівників сфери послуг.

Та ще важливіші зміни відбуваються у сфері освіти. Вперше в історії бідні сільські родини отримали шанс прорватися в престижні виші: діє спеціальна квота для військових і їхніх дітей — цьогоріч вона становить 50 тисяч місць. Якщо торік цим правом скористалися близько 15 тисяч абітурієнтів (проти 8 тисяч роком раніше), то восени цифри можуть виявитися ще більшими.

"Це початок перебудови соціальної ієрархії. Діти з бідних родин, які ніколи не могли конкурувати з випускниками московських чи пітерських шкіл, тепер отримали безперешкодний доступ до університетів", — підсумовує дослідниця Катерина Курбангалєєва.