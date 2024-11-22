Нова ера ракетної війни: The Economist про російський "Орешник" і загрозу "ядерки"

На думку журналістів видання, цим ударом Росія хоче відмовити західні країни від поглиблення своєї участі в Україні.

21 листопада російський диктатор Володимир Путін запустив по Україні нову ракету, щоб посилити свої ядерні погрози. Цей інцидент може стати частиною нової ери ракетної війни.

Про це йдеться у статті The Economist.

Під час атаки на Дніпро частина з ракет були крилаті ракети Х-101, які несли величезні російські бомбардувальники. Інші – балістичні ракети "Кинжал", випущені з російських літаків. Але принаймні одна була новою і невідомою.

На відеозаписах видно, як шість боєголовок майже вертикально опускаються на місто, кожна з них випускає заряд із дрібніших снарядів.

Диктатор Путін похвалився, що це – нова гіперзвукова ракета середньої дальності, відома як "Орешник". Він додав, що ракета летіла зі швидкістю, яка перевищує швидкість звуку більш ніж у 10 разів, і не могла бути перехоплена.

The Economist заяви Путіна сприймає з часткою скепсису. У минулому диктатор уже хвалився гіперзвуковими ракетами, іноді перебільшуючи їхні можливості.

"Це не була якась нова революційна зброя. Тим не менш, цей удар дуже схожий на частину більших зусиль Росії відмовити західні країни від поглиблення своєї участі в Україні. Важливою аудиторією мала бути нова адміністрація Трампа, яка все ще вдосконалювала свій підхід до війни", – йдеться у статті.

19 листопада Росія опублікувала переглянуту ядерну доктрину, в якій більш детально, а в деяких випадках і розширено, викладені обставини, за яких може бути використана ядерна зброя. Удар 21 листопада майже напевно мав на меті посилити цей ядерний сигнал.

Видання нагадує, що у минулому Росія випустила величезну кількість балістичних ракет по Україні, багато з них здатні нести ядерну зброю, як-от "Кинжал". Але "Орешник" інший. Спочатку вона була класифікована і Америкою, і Росією як МБР. Такі наземні балістичні ракети середньої дальності є складною та дорогою зброєю, яка майже завжди асоціюються виключно з ядерною зброєю.

Схоже, що удар 21 листопада включав інертні або фіктивні боєголовки, які мають значну кінетичну енергію через свою швидкість, але не мають вибухівки. Це одна з ознак того, що ракета була розроблена для ядерного, а не звичайного використання. Також варто відзначити, що Росія попередила Америку про удар за 30 хвилин, використовуючи канали зв’язку, призначені для зменшення ядерної небезпеки.

Путін хоче, щоб Україна та її західні союзники повірили, що він може посилити ескалацію або всередині України, або безпосередньо атакуючи країни НАТО.

У більш широкому плані використання "Орешника" і йому подібних є частиною нової ери ракетної війни, вважають у виданні. The Economist нагадує, що Росія, і Україна застосували одна проти одної величезну кількість крилатих і балістичних ракет. У жовтні Іран здійснив найбільший в історії обстріл балістичними ракетами проти Ізраїлю. Ізраїль застосував балістичні ракети повітряного базування — відносно рідкісну та екзотичну зброю – проти Ірану. 17 листопада Індія заявила, що випробувала власну гіперзвукову ракету радіусом дії 1500 км. Натомість Америка планує розгорнути неядерні ракети середньої дальності в Німеччині в 2026 році..

"Орешник" – перша в історії ракета середньої дальності з кількома боєголовками, яка була випущена в бойових умовах. Можливо, цей удар не останній", – підсумували у виданні.

Нагадаємо, зранку 21 листопада армія агресорки РФ здійснила удар по Дніпру. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зранку 21 листопада РФ вдарила новою міжконтинентальною балістикою. Таким чином Україна стала першою країною, по якій випустили міжконтинентальну балістичну ракету.

Верховна Рада скасувала засідання на 22 листопада через загрозу ракетного удару.

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