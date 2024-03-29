Нова ескалація Путіна насувається, для Росії відкрите вікно можливостей – NYT

Путін використовує теракт у Москві як привід для посилення ескалації війни в Україні та підбурювання антизахідних сил по всьому світу.

Через тиждень після теракту у Москві, Кремль продовжує заявляти про причетність України, що свідчить про намір Путіна посилити ескалацію.

Про це заявила експертка із російської зовнішньої політики та безпеки Ханна Нотте в колонці The New York Times.

"З точки зору Путіна, ескалація в Україні на лінії фронту та посилення повітряного бомбардування українських міст – має багато сенсу. Це показало б пересічним росіянам, що тих, хто [нібито] завдає їм шкоди, буде покарано. Це також відвернуло б увагу від неспроможності органів безпеки запобігти нападу і, можливо, навіть залучило б більшу підтримку війни", – пише Нотте.

Втім, на її думку, Путін і без теракту у Москві був готовий посилити тиск на Україну на фронті та в тилу. Особливо після "переобрання" його на посаді.

"У військовому плані російські війська зараз мають перевагу над Україною і в техніці, і в особовому складі. Час теж вдалий: оскільки західна військова підтримка Києва загрузла в невизначеності, наступні кілька місяців відкривають Москві вікно можливостей для нових наступальних дій", – вважає експертка.

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Паралельно з ескалацією в Україні, Путін також активізувався і на зовнішній арені. Про це свідчить і відмова від перемовин із США стосовно запобігання поширенню ядерної зброї, й небажання розв'язувати інші проблеми на міжнародному рівні.

"Російський уряд також став більш нахабним у підбурюванні антизахідних сил по всьому світу. Вони зблизилися з Північною Кореєю, підтримали військові диктатури в африканському регіоні Сахель заохочували Іран та його проксі-мережу. Скрізь, де є загроза інтересам Заходу, російська військова підтримка чи політичний патронат не відстає. У цій атмосфері війна в Україні сприймається як одна з багатьох проблем", – пише Нотте.

Водночас авторка переконана, що однією з причин такої нахабності РФ стала пасивна реакція Заходу. Навіть через два роки великої війни Європа все ще "готується відповісти рішуче". Вони не надто активно відправляють Україні допомогу. А майбутні вибори президента в США не дають змоги Вашингтону підтримати Київ.

"Попереду на Україну чекають важкі місяці. У будь-якому разі напад на Крокус Сіті Хол у Москві — який брутально перекреслив слова Путіна щодо забезпечення безпеки Росії — ймовірно, погіршить ситуацію. Маючи ініціативу на полі бою, Росія незабаром може почати використовувати свою перевагу", – підсумовує Нотте.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News заявив, що наступу росіян очікують приблизно в кінці травня або в червні. Водночас журналісти британського видання The Economist прогнозують, що новий великий наступ Росії, який, ймовірно, розпочнеться влітку цього року, стримати буде значно важче, ніж на початку повномасштабного вторгнення. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нову ймовірну хвилю нападу країни-агресорки.

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