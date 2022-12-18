Нова фаза війни: в українській розвідці описали зміни у діях російських військ після звільнення Херсона

Російські збройні сили та найманці ПВК "Вангера" зосередили свої удари передусім навколо міста Бахмут, незважаючи на величезні втрати.

Після того, як контрнаступ ЗСУ змусив російську армію відступити з Херсона, розв’язана Кремлем війна вступила в нову фазу.

Заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню Bild описав її особливості.

За його словами, військове керівництво РФ тепер зосередило головні зусилля на спробах повної окупації Запорізької, Луганської та Донецької областей. Російські збройні сили та найманці ПВК "Вангера" спрямовують свої удари передусім навколо міста Бахмут, незважаючи на величезні втрати.

Представник української розвідки назвав три причини цього безперервного штурму.

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"По-перше, вони хочуть контролювати всю Донецьку область, по-друге, - атакувати міста Краматорськ та Слов'янськ із півдня. І по-третє, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин дбає про свій престиж. Він звинувачує російську армію в тому, що вона не просувається вперед, але і йому особливо нема чого продемонструвати", - підкреслив Скібіцький.

Заступник начальника ГУР також зауважив, що російська армія виснажена війною. Крім великих втрат серед особового складу, Росії бракує комплектувальних для деяких видів озброєння, які не надходять через застосовані санкції. Окрім сучасних бойових танків, це торкається також авіації, балістичних і крилатих ракет. Цей брак Росія намагається компенсувати через домовленість з іранським режимом.

"Ми знаємо про домовленості між Іраном і Росією, особливо щодо безпілотників-камікадзе, а тепер також і щодо балістичних ракет. Іран, побоюючись санкцій Заходу, відкладатиме постачання ракет якомога довше", - зазначив він.

Нагадаємо, концентрація сил та засобів білоруської армії та російських окупаційних військ на території країни-сателіта РФ недостатня для формування ударного угруповання.

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