Нова фінансова допомога українським біженцям в Польщі: хто може отримати до 5 тисяч гривень

Нова фінансова допомога українським біженцям в Польщі: хто може отримати до 5 тисяч гривень

Українці, які виїхали до Польщі через війну, можуть отримати нову фінансову допомогу у розмірі до 5 тисяч гривень на місяць. Читайте в матеріалі ТСН.ua, кому доступні ці кошти.

Нова грошова допомога доступна українським біженцям в Польщі від Червоного Хреста. Однак її зможуть отримати лише ті українці, які тимчасово проживають в Лодзинському повіті.

Кому доступна фінансова допомога

Як зазначено на офіційному сайті Червоного Хреста нову допомогу можуть отримати лише ті українські сім'ї, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

одна доросла людина (батько чи мати) та хоча б одна дитина віком до 18 років чи літня людина віком понад 50 років;

сім'я, яка складається з літніх людей (понад 50 років);

сім'я, на утриманні якої є більше 2-х людей на утримування (діти до 18 років чи літні люди понад 50 років);

сім'я, де є одна чи кілька осіб з особливими потребами.

Також є ще одна обов'язкова умова: подавати заявку на цю програму не може та сім'я, яка вже отримала фінансову допомогу від будь-якої іншої гуманітарної організації. Державні виплати не входять.

Як подати заявку і скільки можна отримати

Перший член сім'ї отримує 710 злотих (це приблизно 4897 гривень) на місяць. А кожна додаткова особа - 610 злотих (близько 4207 гривень). Кошти будуть виплачувати не більше ніж на п'ятьох членів родини протягом 4-х місяців.

Подавати заявку дозволено лише одній людині з домогосподарства. А кожен член сім'ї повинен мати документи, які посвідчують особу. Зокрема:

закордонний паспорт громадянина України;

внутрішній паспорт громадянина України;

ID-картка громадянина України;

свідоцтво про народження дітей;

закордонний паспорт іноземця, який має посвідку на проживання.

Для подавання заявки потрібно завантажити застосунок на свій мобільний телефон через AppStore або Google Play. Там же можна знайти інструкцію, що потрібно робити далі. З людиною, яка подала заявку, зв'яжеться Червоний Хрест. А отриманні кошти можна буде витратити на будь-які потреби.